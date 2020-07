Адвокат Трампа лишил Украину Крыма

Турецька сторона повинна приїхати в Україну, щоб вибрати ділянки під житло для переселенців з тимчасово окупованого Криму. Про це на форумі Age Of Crimea Forum 2020 повідомив президент України Володимир Зеленський.

Племінниця сумнозвісного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Мері Трамп розсекретила виданню The New York Times інформацію, щодо податків, сплачених американським президентом. Про це повідомляє The Daily Beast.