13:45 14.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Адвокат Трампа лишил Украину Крыма

Адвокат действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани вставил в превью своего видео на YouTube карту украинского государства без АР Крыма. Об этом сообщает УРА-Информ.

Адвокат Трампа лишил Украину Крыма

Ролик под названием "Обама и Байден блокируют расследование исчезновения 5,3 млрд долларов" Джулиани он выложил на своем канале. В фильме-расследовании речь идет о коррупционных схемах, которые Демократическая партия, по мнению Джулиани, якобы применяла в Украине.

По словам адвоката, Украина пожаловалась на недостачу 5,3 млрд долларов иностранной помощи – однако расследование данного инцидента было заблокировано тогдашней Администрацией Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что уже осенью в Украине состоятся очередные выборы, на этот раз будут проходить местные выборы и снова ожидается интересная борьба.


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