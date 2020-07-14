Адвокат Трампа лишил Украину Крыма

Ролик под названием "Обама и Байден блокируют расследование исчезновения 5,3 млрд долларов" Джулиани он выложил на своем канале. В фильме-расследовании речь идет о коррупционных схемах, которые Демократическая партия, по мнению Джулиани, якобы применяла в Украине.

По словам адвоката, Украина пожаловалась на недостачу 5,3 млрд долларов иностранной помощи – однако расследование данного инцидента было заблокировано тогдашней Администрацией Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что уже осенью в Украине состоятся очередные выборы, на этот раз будут проходить местные выборы и снова ожидается интересная борьба.