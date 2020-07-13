Второй тур президентских выборов в Польше: финальные результаты экзит-пола

Голосование проходило в воскресенье с 7 до 21 по местному времени (с 8 до 22 по Киеву). Согласно последнему опросу Ipsos, по данными 90 процентов комиссий, в которых проводился опрос, Анджей Дуда получил 51 процент поддержки, а Рафал Тшасковски - 49 процентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

Согласно более раннему результату опросов Анджей Дуданабирал 50,8 процента, а Рафал Тшасковски - 49,2 процента.

Около 9 часов вечера, сразу после закрытия помещения, Ipsos опубликовала экзит-полл. В этом опросе 50,4 процента респондентов заявили о поддержке действующего президента и 49,6 процента респондентов - кандидата Гражданской коалиции Рафаля Тшасковского.

Явка, согласно второму позднему опросу, составила 67,9 процента. Если эти данные подтвердятся, то явка будет выше, чем в первом туре выборов, когда 64,51 процента поляков пришло проголосовать за президента.

В опросах перед воскресеньем небольшое преимущество имел Тшасковски.