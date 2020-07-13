08:49 13.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100245555:labazovych

Второй тур президентских выборов в Польше: финальные результаты экзит-пола

Анджей Дуда получил 51 процент поддержки во втором туре президентских выборов в Польше, а Рафал Тшасковски - 49 процентов - согласно последнему опросу, опубликованному около 2 часов ночи из 90 процентов комиссии. Погрешность для этого теста составляет 1 процентный пункт.

Второй тур президентских выборов в Польше: финальные результаты экзит-пола

Голосование проходило в воскресенье с 7 до 21 по местному времени (с 8 до 22 по Киеву). Согласно последнему опросу Ipsos, по данными 90 процентов комиссий, в которых проводился опрос, Анджей Дуда получил 51 процент поддержки, а Рафал Тшасковски - 49 процентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

Согласно более раннему результату опросов Анджей Дуданабирал 50,8 процента, а Рафал Тшасковски - 49,2 процента.

Около 9 часов вечера, сразу после закрытия помещения, Ipsos опубликовала экзит-полл. В этом опросе 50,4 процента респондентов заявили о поддержке действующего президента и 49,6 процента респондентов - кандидата Гражданской коалиции Рафаля Тшасковского.

Явка, согласно второму позднему опросу, составила 67,9 процента. Если эти данные подтвердятся, то явка будет выше, чем в первом туре выборов, когда 64,51 процента поляков пришло проголосовать за президента.

В опросах перед воскресеньем небольшое преимущество имел Тшасковски.


Поделиться

Читайте также:
 
Новости спорта прошедшей недели Самые модные прически на свадьбу в 2020 году (ФОТО) Доставка грузов из Китая: кому довериться Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: результаты
Проишествия
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив