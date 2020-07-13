Китай вновь вводит санкции против США

Отмечается, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин сказала, что это ответ на ограничительные меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

Ранее сообщалось, что войну на временно неподконтрольных территориях Донбасса хотят закончить и Украина и РФ. Однако в обеих странах есть силы, которые этого не хотят и для которых война является крайне прибыльным делом, и источником существования.