11:01 10.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина вновь будет скандалить с Грузией: громкое заявление Саакашвили

В парламенте Грузии довольно таки жестко отреагировали на заявление украинского чиновникаВ Михаила СаакашвилиВ о не легитимности грузинских властей и пообещали спросить за это заявление с украинского государства. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на Грузия Online.

Украина вновь будет скандалить с Грузией: громкое заявление Саакашвили

Второй президент Грузии и глава исполкома по вопросам реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили поставил под вопрос легитимность грузинского правления, тем самым чиновник вызвал негативную реакцию Тбилиси.

"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация", - сказал Саакашвили.

Также сообщается, что председатель комитета грузинского парламента по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили в ответ на обращение Саакашвили В заявил о том, что тот сделал очередное пропагандистское заявление и якобы является преступником, который объявлен в розыск правительством Грузии.

Стоит отметить, что чиновник считает, что за подобные заявления бывшего грузинского главы государства будет отвечать Киев, так как Саакашвили, являясь украинским чиновником, осуществил вмешательство во внутриполитические дела Грузии и сделал опрометчивое высказывание в адрес властей Грузии

"За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это", - подчеркнул Сесиашвили.

Сам Саакашвили ранее заявлял, что он не будет спокойно реагировать на ситуацию, которая происходит в Грузии, и призвал к объединению грузинской оппозиции перед выборами.

Ранее стало известно, что вопрос возобновления поставки воды в Крым обсуждается в Украине в последнее время все более и более акт.


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