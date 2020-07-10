12:00 10.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Мэр Сэула оставил предсмертную записку: что в ней

Мэр Сеула Пак Вон Сун, вчера был обнаружен мертвым в горах Бугаксан севернее Сеула. Чиновник оставил предсмертную записку. Она была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Мэр Сэула оставил предсмертную записку: что в ней

Чиновник просил в записке кремировать его тело, а после – развееть над могилами его родителей.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Стоит отметить, что мэр Сэула Пак Вон Суна вчера был найден мертвым. Ранее поступала информация, что чиновник пропал без вести.

Пак Вон Сун был мэром столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций.

Также известно, что Пак Вон Суна рассматривали одним из претендентов на пост президента страны на выборах 2022 года.

Ранее стало известно, что мэр Сеула Парк Вон Сан был найден мертвым в четверг вечером 9 июля (по местному времени).


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