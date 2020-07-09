О деталях разговора рассказала спикер НАТО Оана Лунгеску, написав об этом на своей странице в Твиттере.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил с украинским министром обороны Андреем Тараном. Они обсудили усилия Украины по реформированию и партнерство с НАТО. Альянс продолжает поддерживать Украину, и наше партнерство является сильным", - написала Лунгеску.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сумели договориться о том, чтобы усилить военное присутствие в Черномор море.

Андрей Таран пригласил членов НАТО принять участие в стратегических учениях, которые запланированы на осень 2020 года и должны пройти на Юге страны. Также Таран и Столтенберг отметили, что в целом ситуация в Черном море продолжает ухудшаться из-за того, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие там.