18:00 09.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Facebook удалил ботоферму, которая работала на Порошенко

Популярная социальная сеть Facebook проинформировала, что удалила большую сеть аккаунтов, а также страниц из своей сети, а также Instagram, которые были заподозрены в скоординированном неаутентичном поведении.

Facebook удалил ботоферму, которая работала на Порошенко

Интересно, что удаленных аккаунтов и страниц связывают с популярным агентском Postmen, которое предоставляло пиар-услуги бывшему президенту Украины Петру Порошенко перед вторым туром президентских выборов в Украине в прошлом году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что было удаленно 72 аккаунта и 35 страниц в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram, которые были очень активны во время президентских выборов в Украине, а также во время выборов в Верховную Раду в прошлом году.

"Хотя люди, стоящие за этими аккаунтами, пытались скрыть свою личность и координацию своей деятельности, наше расследование связало эту деятельность с украинским рекламным агентством Postmen", — заявили в Facebook.

В общей сложности на эту сеть было подписано 766 тысяч пользователей Facebook и около 3 800 — в Instagram. На рекламу было потрачено почти два миллиона долларов.

Ранее мы сообщали, что в СМИ слили вероятнуюВВВ запись разговора Владимира Путина и Петра Порошенко в 2015 году.


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