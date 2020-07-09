Facebook удалил ботоферму, которая работала на Порошенко

Интересно, что удаленных аккаунтов и страниц связывают с популярным агентском Postmen, которое предоставляло пиар-услуги бывшему президенту Украины Петру Порошенко перед вторым туром президентских выборов в Украине в прошлом году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что было удаленно 72 аккаунта и 35 страниц в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram, которые были очень активны во время президентских выборов в Украине, а также во время выборов в Верховную Раду в прошлом году.

"Хотя люди, стоящие за этими аккаунтами, пытались скрыть свою личность и координацию своей деятельности, наше расследование связало эту деятельность с украинским рекламным агентством Postmen", — заявили в Facebook.

В общей сложности на эту сеть было подписано 766 тысяч пользователей Facebook и около 3 800 — в Instagram. На рекламу было потрачено почти два миллиона долларов.

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