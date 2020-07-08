Соратники Порошенко сообщают, что Мендель беременна от Зеленского

Эту информацию распространило сразу несколько источников, близких к Петро Порошенко. Так основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук на своей странице в Фейсбук опубликовал пост, в котором предположил, что Мендель может быть беременной от Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ.

"What? Мендель беременна от Зеленского?" – написал Роман Реведжук, добавил после этого набор нецензурных выражений.

Также об любовной интрижке между Зеленским и Мендель сообщил на своей странице в Ютуб бывший лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.

"В правительственном квартале активно ширятся слухи о том, что Мендель — любовница Зеленского. И не только любовница, но еще и беременная любовница. Неужели президент решил пойти путем Кеннеди, Клинтона, Януковича? Если слухи подтвердятся, то нас ожидает крах слуг народа", - так подписал видео под названием "Мендель — любовница Зеленского?" Балашов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский Порошенко разбил камеру журналиста, когда направлялся в суд.