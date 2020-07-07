13:51 07.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Во Франции резко изменился состав правительства

Во Франции был сформирован новый совет министров страны, который возглавил премьер-министр Жан Кастекс. Список новых чиновников опубликовала пресс-служба Елисейского дворца, передает УРА-Информ.

Во Франции резко изменился состав правительства

"Объявление о составе правительства", - говорится в сообщении.

Так, свои посты сохранили министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли и несколько других чиновников.

Также в ведомстве добавили, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен встретиться и обсудить политическую деятельность государства с новым правительством сегодня, 7 июля.

Стоит отметить, что 3 июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. В этот же день президент ФранцииВВ Эмманюэль Макрон назначил Жана КастексаВВ премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.

Ранее стало известно, что многих интересует вопрос, когда лидеры Нормандской четверки Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель снова проведут встречу по поводу ситуации на Донбассе.


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