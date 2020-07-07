Во Франции резко изменился состав правительства

"Объявление о составе правительства", - говорится в сообщении.

Так, свои посты сохранили министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли и несколько других чиновников.

Также в ведомстве добавили, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен встретиться и обсудить политическую деятельность государства с новым правительством сегодня, 7 июля.

Стоит отметить, что 3 июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. В этот же день президент ФранцииВВ Эмманюэль Макрон назначил Жана КастексаВВ премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.

Ранее стало известно, что многих интересует вопрос, когда лидеры Нормандской четверки Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель снова проведут встречу по поводу ситуации на Донбассе.