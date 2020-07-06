Каникулы в работе Парламента: когда депутаты снова вернутся на работу

Несколько депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергеем Кальченко зарегистрировали законопроект под номером 3798, согласно которому планируется начать четвертую сессию ВР 1 сентября 2020 г. Таким образом, она должна закончиться 22 января 2021 г.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Во время четвертой сессии планируется, что десять недель будут отведены на пленарные заседания, семь недель - для работы нардепов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а четыре недели - для работы народных избранников с избирателями. Также планируется, что десять часов Рада будет иметь для проведения "Часа вопросов к Правительству".

Первое пленарное заседание в 2021 году может пройти 12 января, если депутаты примут соответствующее решение.

Ранее спикер Парламента Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о том, что Владимир Зеленский просил его уйти в отставку со своей должности