11:58 06.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Данилов: русский язык не может быть вторым государственным в Украине

Вопрос русского языка, как второго государственного нова не впервые поднимается в средствах массовой информации политиками, особенно в восточных регионах Украины.

Данилов: русский язык не может быть вторым государственным в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что на данный момент главным является сохранение украинского языка как единственного государственного и рассмотрение вопроса о втором государственном языке не рассматривается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада", - отметил Данилов.

По мнению Данилова украинцы должны изучать английский язык для того, что стать частью цивилизованного мира. При этом секретарь СНБО добавил, что это должно быть обязательной вещью.

Ранее спикер Парламента Дмитрий Разумков отмечал, что Верховная Рада рассмотрит изминения в действующий языковый закон.


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