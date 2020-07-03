14:32 03.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Стал известен новый премьер-министр Франции

Президент Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром, доверив ему миссию формирования правительства, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Стал известен новый премьер-министр Франции

Кастекс отвечал за подготовку плана для страны по выходу страны из карантина. Он занимал пост правительственного уполномоченного со 2 апреля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Напомним, что ранее предыдущий премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал в отставку, а пятничное заседание правительства было отменено.

Отставка произошла в тот момент, когда Филипп имел высокий уровень доверия к обществу. Согласно недавнему опросу, в прошлую среду он составлял 57 процентов. Большинство респондентов считают, что премьер-министр хорошо справился с кризисом пандемии коронавируса.

Напомним, что в минувшее воскресенье на местных выборах Эдуард Филипп снова получил большинство голосов на должность мера Гавра (более 58 процентов, с 2017 года, когда он стал премьер-министром, первый заместитель Люка Лемонье удерживал власть в городе).

Ранее мы сообщали, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко получил 138 миллионов и дом на 700 кв.м в наследство.


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