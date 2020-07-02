12:37 02.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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После главы НБУ нас ждет еще одна большая отставка: кто потеряет должность

Похоже, что после отставки главы Национального Банка Украины Якова Смолия, соответствующее заявление написал сам глава НБУ, нас может ожидать еще одна громкая отставка.

После главы НБУ нас ждет еще одна большая отставка: кто потеряет должность

Речь идет о глава Антимонопольного комитета Юрии Терентьеве. Отмечается, что он может уйти в отставку в результате возникшего конфликта. В итоге Терентьев после этого заявил о возможной отставке, однако на данный момент еще окончательно ничего не решено. Отметим, что срок полномочий председателя комитета и госуполномоченных по закону составляет семь лет. Терентьев занял свою должность в 2015 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Отметим, что вчера глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Он принял такое решения из-за "системного политического давления", которое мешало ему выполнять свои обязанности.

Президент Украины сегодня, второго июля, принял решение направить постановление об отставке Смолия с должности в Парламент. Ведь именно народные депутаты могут увольнять главу Национального банку Украины.

В На данный момент на замену Смолия в НБУ уже рассматривается три различных кандидата.


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