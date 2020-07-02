После главы НБУ нас ждет еще одна большая отставка: кто потеряет должность

Речь идет о глава Антимонопольного комитета Юрии Терентьеве. Отмечается, что он может уйти в отставку в результате возникшего конфликта. В итоге Терентьев после этого заявил о возможной отставке, однако на данный момент еще окончательно ничего не решено. Отметим, что срок полномочий председателя комитета и госуполномоченных по закону составляет семь лет. Терентьев занял свою должность в 2015 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Отметим, что вчера глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Он принял такое решения из-за "системного политического давления", которое мешало ему выполнять свои обязанности.

Президент Украины сегодня, второго июля, принял решение направить постановление об отставке Смолия с должности в Парламент. Ведь именно народные депутаты могут увольнять главу Национального банку Украины.

В На данный момент на замену Смолия в НБУ уже рассматривается три различных кандидата.