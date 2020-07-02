Порошенко пугает Зеленского: стала известна причина

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот не стал принимать заявление Смолия и позволил ему и дальше работать на своей должности.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Владимир, Александрович, отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения.В Как сейчас выразился один из инвесторов это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", - заявил Порошенко на экстренном брифинге, на котором он выступал вместе со своими коллегами по партии.

Отметим, что Зеленский уже направил в Верховную Раду постановление об отставке Смолия. Теперь его должен рассмотреть соответствующий комитет Парламента, а потом уже и сами народные депутаты.

На данный момент уже в СМИ появилась информация о том, что есть кандидата на должность главы Национального банка Украины.