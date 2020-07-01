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Китай вводит ограничения на работников из США

КНР вводит ограничения на работу сотрудников средств массовой информации из США на территории своего государства. Так Китай отвечает на действия Соединенных Штатов Америки, которые ограничили работу китайских медиа в своей стране соответственно. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь,В передает издание Bloomberg.

Китай вводит ограничения на работников из США

Чиновник обязал в течение семи дней предоставить китайскому правительству письменную информацию о всех сотрудниках СМИ, которые работают на территории Китая, финансах и иной деятельности информационных агентств Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе США ужесточили правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства". Речь идет о Центральном телевидении Китая, агентстве China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times.

Как писал УРА-Информ ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонных разговоров с лидерами других государств регулярно унижал экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера Германии Ангелу Меркель. Касательно первой он отметил, что ей не хватает мужества, а другую назвал "глупой".В 


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