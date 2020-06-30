В команде Зеленского назревает очередной скандал: на этот раз из-за сексуальных домогательств

Напомним, что неделю назад в сети появился ролик, на котором глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции в Николаеве. Скандал в СМИ получил название "корабельная сосна".

На этот раз членов команды президента обвинят в сексуальном домогательстве. Экс замминистра инфраструктуры Александра Клитина может спровоцировать новый скандал в команде президента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "Легитимный".

"Наш источник сообщает, что экс замминистра инфраструктуры Александра Клитина, может обвинить министра инфраструктуры Владислава Криклия в сексуальных домогательствах, а также озвучить ещё несколько имён из Правительства и Зе-команды. Источник поясняет, что после скандала с "корабельной сосной" у неё большие шансы, что ей поверят", - отмечается в сообщении телеграм канала.

Ранее еще одна "Слуга народа" заявила, что государство не должно предоставлять помощь детям "низкого качества".