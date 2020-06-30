12:26 30.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Почему Украина не вводит жесткий карантин: Шмыгаль назвал причину

В последнее время в Украине фиксируются все новые и новые вспышки коронавирусной инфекции. Показатели бью все антирекорды: по количеству новых случаев, летальных исходов и новых госпитализаций. Однако Украина не возвращается к жесткому карантину.

Почему Украина не вводит жесткий карантин: Шмыгаль назвал причину

Премьер-министр Денис ШмыгальВ рассказал, как страна действует в этом вопросе. Он отметил, то Украине в данной ситуации не намерен возвращать жесткие ограничения по всей территории, но они могут действовать в отдельных регионах. По его данным, последствия для экономики из-за жесткого карантина могут быть очень тяжелыми.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC News Украина.

"Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовщина, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина сейчас имеет преимущество перед ситуацией, которая была в марте. Премьер-министр отметил, что медицинская система готова к борьбе с пандемией, также общество морально готово к борьбе, а соответственно нет паники. В 

Он также отметил, что первую волну Украина прошла спокойно в умеренном сценарии.

Напомним, что поВ последним данным в Украине более 44 000 подтвержденных случаев заражения.


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