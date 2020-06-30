Досрочные выборы в Парламент: кто бы прошел в Верховную Раду сейчас

На парламентских выборах снова бы победу одержала президентская партия "Слуга Народа". За нее готовы отдать свой голос 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса "Центра Разумкова", который проходил с 17 по 24 июня.

Весьма солидную поддержку имеет пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". За нее готовы свой голос 22%тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. На третьей строчке находится партия пятого президента Украины "Европейская Солидарность", за нее готовы проголосовать 16% респондентов.

Также в Парламент бы прошла "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую поддерживают восемь процентов опрошенных.

Все остальные партии набирают менее трех процентов голосов, в том числе и партии "Голос", с поддержкой двух процентов опрошенных, которая на данный момент представлена в Парламенте.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Юрий Бойко прошли бы во второй тур президенских выборов, если бы они состоялись сейчас.