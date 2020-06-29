Украина должна быть готова к полному вторжению РФ

По словам чиновника, большое количество военных экспертов и аналитики полностью не исключают военное наступление российских Вооруженных сил для достижения политических или экономических выгод.

В данный момент Российская Федерация наращивает В свою военную мощь на восточной границе Украины и усиливает военный контингент в на оккупированных территориях АРК и Донбасса.

"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", - подчеркнул Боднар.

Заместитель главы украинского МИД также добавил, что причинами полномасштабного наступления может быть как внутренняя нестабильность в Российской Федерации, в частности из-за недовольства результатами голосования за изменения в Конституции, так и вопросы поставки воды на территорию оккупированного украинского Крыма.

Как сообщал ранее УРА-Информ, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского после первого года президентства продолжает падать вниз.В