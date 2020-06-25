18:40 25.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко просил США поддержать его на президентских выборах 2019: какой он получил ответ

Бывший президент Украины Петр Порошенко просил у бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, чтобы США поддержали его на президентских выборах 2019 года.

Порошенко просил США поддержать его на президентских выборах 2019: какой он получил ответ

Болтон, в недавно опубликованной книге, отмечает, что первая встреча с украинской властью у него произошла на День Независимости Украины в 2018 году. Он отметил, в своих мемуарах, что уже на первой официальной встречи Порошенко попросил американских дипломатов стать на его сторону.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание. Он также выразил ряд других просьб, на которые я отреагировал – и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке", - заявил Болтон.

Бывший советник президента США по национальной безопасности отметил, что одной из просьб Порошенко были санкции США против олигарха Игоря Коломойского, который поддерживал Юлию Тимошенко.

Напомним, что в итоге Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому во втором туре.

Ранее мы сообщали, что США выделят Украине 250 млн долларов на вооружение.


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