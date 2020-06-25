15:36 25.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кабмин назва человека, который будет отвечать за образование и науку

Похоже, что на ближайшее время Кабинет министров Украины определился с министром образования и науки. Хотя это и не будет полноценный министр, а только исполняющим обязанности.

Кабмин назва человека, который будет отвечать за образование и науку

Правительство на сегодняшнем заседании, 25 июня, приняло решение назначить Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Об этом сообщали премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета", - сказал глава Правительства.

Отметим, что новый и.о. министра образования является доктором экономических наук и профессором, а также заслуженным деятелем науки и техники Украины. С 2010 года он занимает должность ректор Черниговского национального технологического университета.

Напомним, что Шкарлет должен был стать полноценным министром без приставки исполняющий обязанности. 17 июня в Парламенте зарегистрировали постановление о назначении Шкарлета на должность министра образования и науки. Отмечалось, что президент Владимир Зеленский просил народных депутатов из фракции "Слуга Народа" поддержать это решение, но в итоге голосов не нашлось и за назначение даже не голосовали.

Отметим, что он баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов.

Ранее мы сообщали, что доктор наук по государственному управлению и кандидат педагогических наук Людмила Паращенко также претендовала на должность министра образования.


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