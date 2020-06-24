Зеленский может снять Разумкова из должности спикера ВР: что известно

Как отмечает один из источников, люди Ермака на данный момент пока не публично, но прощупывают возможность снятия Разумкова из должности. Отмечается, что "проблемы" с Разумковым связаны не из-за того, что тот делает что-то не так, а из-за того, что спикер Верховной Раду сумел показать свою самостоятельность. За практически один год на должности спикера он сумел выстроить ровные отношения со всеми фракциями, а также ездит по регионам Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Также отмечается, что на Разумкова во фракции "Слуга Народа" ориентируется около 30 человек, при этом сам спикер Парламента ее не собирал.

"Дима эту группу не собирал, и не группировал, специально ничего такого не делал, чтобы не вызвать ревности на Банковой. Хотя мог. Но да, действительно, люди к нему тянутся. Разумков с нами коммуницирует, советуется с разных вопросов", - отметил один из членов этой группы.

Ранее мы сообщали, что украинский депутат разгулялся в Москве на 1 млн долларов.