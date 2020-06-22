КНДР отправит 12 миллионов пропагандистских листовок на воздушных шарах в Южную Корею

Издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи. Об этомВ сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Відомо, що для поширення такої величезної кількості листівок також було підготовлено спеціальне обладнання, в тому числі, і повітряні кулі. Підготовка самого спецобородованія вже завершена.
У КНДР додали, що такі листівки "відображають гнів і ненависть людей з усіх верств суспільства".
Також наголошується, що в інших містах країни друкарні планує надрукувати ще додатково кілька мільйонів пропагандистських листівок.
Ранее УРА-Информ сообщал, что во вторник власти Северной Кореи пригрозили направить войска в демилитаризованную зону возле границы с Южной Кореей. Министерство обороны в Сеуле заявило, что южнокорейская армия внимательно следит за передвижением северных войск и готова к любым ситуациям.