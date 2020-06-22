13:02 22.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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КНДР отправит 12 миллионов пропагандистских листовок на воздушных шарах в Южную Корею

Издательства и типографии Пхеньяна напечатали 12 млн пропагандистских листовок для распространения на территории Южной Кореи. Об этомВ сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

КНДР отправит 12 миллионов пропагандистских листовок на воздушных шарах в Южную Корею

Відомо, що для поширення такої величезної кількості листівок також було підготовлено спеціальне обладнання, в тому числі, і повітряні кулі. Підготовка самого спецобородованія вже завершена.

У КНДР додали, що такі листівки "відображають гнів і ненависть людей з усіх верств суспільства".

Також наголошується, що в інших містах країни друкарні планує надрукувати ще додатково кілька мільйонів пропагандистських листівок.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во вторник власти Северной Кореи пригрозили направить войска в демилитаризованную зону возле границы с Южной Кореей. Министерство обороны в Сеуле заявило, что южнокорейская армия внимательно следит за передвижением северных войск и готова к любым ситуациям.


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