11:32 19.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245211:labazovych

Почему Верховная Рада не отпустила Вакарчука - эксперт назвал неожиданную причину

Вчера, 18 июня, народные депутаты, весьма неожиданно не поддержали решение члена фракции "Голос" Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат.

Почему Верховная Рада не отпустила Вакарчука - эксперт назвал неожиданную причину

Из необходимых 226 голосов набралось только 175. В итоге Вакарчук продолжает оставаться народным депутатом Украины и пока не понятно, как ситуация будет продолжаться дальше. Политолог Игорь Петренко поделился своим мнением по поводу такого решения Парламента.

"Вакарчука не отпустили, потому что Вакарчук, будучи в парламенте и в политике, откусывал кусок электорального поля патриотических, националистических организаций. Поэтому его сейчас невыгодно отставлять, чтобы не нашлись те, кто будет за ним подбирать,В и не росли, соответственно, рейтинги других (политических сил — ред.)", - цитирует политолога УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению эксперта, Вакарчука могут оставить в Верховной Раде, и он ничего с этим не сделает.

В тоже время, чтобы сложить мандат Вакарчуку нужно будет походить по фракциях и попытаться убедить депутатов проголосовать за нужное ему решение. Однако это будет весьма тяжело сделать. Нужно договариваться.


Поделиться

Читайте также:
 
Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей Шокирующее прогноз ученых касательно COVID-19: что известно Пассажир отказывался надеть маску: его выбросили из самолета Возвращение на родину: украинские моряки вышли из заключения в Ливии
Проишествия
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив