Почему Верховная Рада не отпустила Вакарчука - эксперт назвал неожиданную причину

Из необходимых 226 голосов набралось только 175. В итоге Вакарчук продолжает оставаться народным депутатом Украины и пока не понятно, как ситуация будет продолжаться дальше. Политолог Игорь Петренко поделился своим мнением по поводу такого решения Парламента.

"Вакарчука не отпустили, потому что Вакарчук, будучи в парламенте и в политике, откусывал кусок электорального поля патриотических, националистических организаций. Поэтому его сейчас невыгодно отставлять, чтобы не нашлись те, кто будет за ним подбирать,В и не росли, соответственно, рейтинги других (политических сил — ред.)", - цитирует политолога УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению эксперта, Вакарчука могут оставить в Верховной Раде, и он ничего с этим не сделает.

В тоже время, чтобы сложить мандат Вакарчуку нужно будет походить по фракциях и попытаться убедить депутатов проголосовать за нужное ему решение. Однако это будет весьма тяжело сделать. Нужно договариваться.