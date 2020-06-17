Шмыгаля отправят в отставку еще до осени - народный депутат

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский в эфире канала News One. По мнению народного депутата Шмыгаль не сможет вывести украинскую экономику из кризиса, а также снизить давление на малый и средний бизнес. Дубинский отметил, что глава Правительства также не справляется с проблемами в Таможне и Налоговой.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"До осени Шмыгаль не дотянет. Это уже не вопрос политики, а выживания страны. Другими словами, за рулем автомобиля, несущегося к пропасти, абсолютно некомпетентный человек, который очень хотел стать премьером, влез в это кресло и теперь не хочет их него вылезать", - считает Александр Дубинский.

Также он считает, что Правительство хочет получить иммунитет на один год, это может произойти, если Верховная Рада утвердит программу Кабинета министров. Однако этот иммунитет не помог Алексею Гончаруку, его и так отправили в отставку.

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