Ермак рассказал, когда уйдет в отставку

"Я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него", — цитирует Ермака УРА-Информ со ссылкой на LB.

Также он добавил, что будет занимать должность главы Офиса президента до того момента, пока Владимир Зеленский позволит это делать. При этом Ермак отвечая на вопрос о том, будет ли он оставаться на своей должности до конца каденции президента Украины или дольше, он заявил, чтоВ в данном вопросе все зависит также от Владимира Зеленского.

"Я надеюсь быть настолько эффективным на своем посту, чтобы ни у Владимира Зеленского, ни у общества не возникало вопросов к моей работе. Для меня это важно", - отметил Ермак.

Также глава ОП добавил, что у Зеленского весьма грандиозные планы и за одну каденцию ему может не хватить времени их реализовать. Однако он отметил, что итоговое решение будет принимать президент.

Ранее мы сообщалиВ о планах Зеленского на второй президентский срок.