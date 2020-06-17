13:31 17.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ермак рассказал, когда уйдет в отставку

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, сколько времени он намерен находиться на своей должности. При этом он отметил, что в этом вопросе все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Ермак рассказал, когда уйдет в отставку

"Я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него", — цитирует Ермака УРА-Информ со ссылкой на LB.

Также он добавил, что будет занимать должность главы Офиса президента до того момента, пока Владимир Зеленский позволит это делать. При этом Ермак отвечая на вопрос о том, будет ли он оставаться на своей должности до конца каденции президента Украины или дольше, он заявил, чтоВ  в данном вопросе все зависит также от Владимира Зеленского.

"Я надеюсь быть настолько эффективным на своем посту, чтобы ни у Владимира Зеленского, ни у общества не возникало вопросов к моей работе. Для меня это важно", - отметил Ермак.

Также глава ОП добавил, что у Зеленского весьма грандиозные планы и за одну каденцию ему может не хватить времени их реализовать. Однако он отметил, что итоговое решение будет принимать президент.

Ранее мы сообщалиВ о планах Зеленского на второй президентский срок.


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