"Досудебное расследование в уголовном производстве было остановлено в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - ответили в Киевской прокуратуре на запрос LB.ua от 12 июня.

Правоохранительные органы отказались отвечать на последующие вопросы журналистов о деле Саакашвили, ссылаясь на тайну досудебного расследования в Украине.

Ранее СаакашвилиВВ вменяли получение денег от беглого олигарха Сергея КурченкоВВ (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).ВВ Расследование по данному факту было приостановлено из-за того, что политик послеВВ выезда из УкраиныВВ проживал на территории Нидерландов. В данный момент Генеральная прокуратура направляла туда запросВВ о предоставлении международно-правовой помощи.

Как ранее сообщал УРА-Информ, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 июня подписал приказ об увольнении пословВВВВ Владимира ПахиляВВВВ и Николая Нагорного, которые были назначены со времен правления беглого президента Виктора Януковича.ВВ