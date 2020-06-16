13:29 16.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пустили на самотек: прокуратура не возобновила дело против Саакашвили

Прокуратура украинской столицы не стала возобновлять дело о подозренииВВ Михаила СаакашвилВВ вВВ содействии участникам преступной группировкиВВ после того, как политик вернулся в украинское государство.

Пустили на самотек: прокуратура не возобновила дело против Саакашвили

"Досудебное расследование в уголовном производстве было остановлено в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - ответили в Киевской прокуратуре на запрос LB.ua от 12 июня.

Правоохранительные органы отказались отвечать на последующие вопросы журналистов о деле Саакашвили, ссылаясь на тайну досудебного расследования в Украине.

Ранее СаакашвилиВВ вменяли получение денег от беглого олигарха Сергея КурченкоВВ (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).ВВ Расследование по данному факту было приостановлено из-за того, что политик послеВВ выезда из УкраиныВВ проживал на территории Нидерландов. В данный момент Генеральная прокуратура направляла туда запросВВ о предоставлении международно-правовой помощи.

Как ранее сообщал УРА-Информ, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 июня подписал приказ об увольнении пословВВВВ Владимира ПахиляВВВВ и Николая Нагорного, которые были назначены со времен правления беглого президента Виктора Януковича.ВВ 


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