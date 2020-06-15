Зеленский может уйти с должности президента Украины еще в этом году: что известно

Различные каналы отмечали, что президент Украины может сам сложить из себя полномочия главы государства еще до конца своей каденции, ведь президент только первый год проработал на новой должности. На этот раз телеграм канал "Женщина с косой" со ссылкой на свои источники отмечает, что Зеленского будут вынуждать покинуть должность еще в этом году.

Об этом пишет УРА-Информ.

"В кулуарах пошли слухи, что Зеленского будут вынуждать сложить полномочия уже в этом году. Маховик уже запущен", - сообщали в телеграм канале.

Также к этой новости был добавлен тег "кулуарные_слухи".

Больше подробностей по данной информации не было предоставлено.

Напомним, что во время пресс-конференции по итогам первого года работы Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он пойти на второй срок. Он отметил, чтобы выполнить все обещания ему одной каденции не хватит.