В Германии бьют тревогу из-за Северного потока 2: что происходит

"Дальнейшие санкции означали бы серьезное нарушение энергетической безопасности Европы и суверенитета Евросоюза", - подчеркивает в своем заявлении министерство иностранных дел Германии, добавляя, что в целом федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Bild.

В начале июня два американских сенатора, республиканец Тед Круз и Джин Шахин из Демократической партии, представили законопроект, который предусматривает расширение санкций США на газопровод Nord Stream 2.

Законопроект предусматривает санкции не только против компаний, которые предоставляют суда для прокладки труб на морском дне. Новые ограничения будут также применяться к компаниям, которые будут предоставлять суда для других видов работ по прокладке труб, таких как рытье траншей для трубопроводов. Дальнейшие санкции также должны быть наложены на страховые компании, которые страхуют эти суда, и на компании, занимающиеся сертификацией трубопроводов перед вводом в эксплуатацию.