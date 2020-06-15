Украинский Кабмин начинает жесткую борьбу с агрессией на Донбассе и пандемией

Стало известно, что правительство Украины под началом прьемьер-министра Дениса Шмыгаля позиционирует так называемую Программу 2.0 как неотложную реакцию на ряд проблем, которые стоят перед украинским государством в условиях агрессии со стороны Российской Федерации, пандемии коронавирусной инфекции нового поколения и глобального экономического кризиса, который вызван болезнью. Украинский Кабмин предполагает, что в последствии пандемии, которая вызвала кризис в мире и на территории государства, ВВП в текущем году упадет на 4-8%.

Также стало известно, что новая доработанная программа правительства Украины включает краткосрочные и долгосрочные приоритеты деятельности Кабинета Министров Украины. Также на правительственном портале подчеркивается, что данная программа включает в себя задания для каждого конкретного министерства.

Сообщается, что первая версия программы насчитывала суммарно десять страниц, в отличии от нового документа, который был расширен до 85.

В общих чертах, данный проект предусматривает усиленную евроинтеграцию в ближайшем будущем, политику в отношении временно оккупированных территорий, поддержку национального производителя и создание условий для бизнеса в украинском государстве.

Как сообщал ранее УРА-Информ, стали известны цены на летних отдых для украинцев в популярных для наших граждан странах последних лет.