13:50 15.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Неожиданный союз: с кем объединится Ляшко на ближайших выборах

Известный украинский политик, лидер "Радикальной Партии" Олег Ляшко получил поддержку на ближайших довыборах в Верховную Раду от еще одного известного украинского политика.

Неожиданный союз: с кем объединится Ляшко на ближайших выборах

Ляшко намерен баллотироваться в народные депутаты в 208 округе в Черниговской области. Напомним, что депутатом от 208 округа был представитель группы "Доверие" Валерий Давыденко. Его нашли мертвым 23 мая в своем офисе с огнестрельным ранением головы. Правоохранительные органы рассматривают это дело статье Умышленное убийство.

Поддерживать Ляшко на этих выборах будет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она отметила, что ее партия поддержит этого кандидата.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться. Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - отметила Тимошенко.

Центральная избирательная комиссия уже назначила довыборы народного депутата в 208-м округе Черниговской областиВ на 25 октября этого года. Напомним, что именно в этот день долны пройти и местные выборы по всей стране.


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