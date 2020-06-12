Так всегда бывает, когда человек берется не за свое дело - Ляшко прокомментировал уход Вакарчука

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился своим мнением о том, что Святослав Вакарчук уже во второй раз снимает из себя депутатские полномочия. Первый раз это произошло в 2008 году.

"Так всегда бывает, когда человек берется не за свое дело. Я сочувствую Славе, он талантливый певец, музыкант — и он должен заниматься тем, чем он занимается лучше. Каждый должен заниматься своим делом. Когда у вас или у кого-то из вашей семьи проблемы со здоровьем, вы же не доверите лечение непрофессионалу.В Вы же хотите найти наиболее квалифицированногоВ человека, чтобы лечил", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению Ляшко политик – это профессия. Он считает, что на них учатся и их учит жизнь. По мнению бывшего народного депутата политика — это такая же работа, как у врача, учителя, крестьянина, доярки, шахтера.

Напомним, что вчера, 11 июня, Ваканчук рассказал, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий.