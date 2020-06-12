15:09 12.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245099:labazovych

Так всегда бывает, когда человек берется не за свое дело - Ляшко прокомментировал уход Вакарчука

Вчера фактически главной новостью в украинской политике стал уход из Парламента одного из лидеров партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Так всегда бывает, когда человек берется не за свое дело - Ляшко прокомментировал уход Вакарчука

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился своим мнением о том, что Святослав Вакарчук уже во второй раз снимает из себя депутатские полномочия. Первый раз это произошло в 2008 году.

"Так всегда бывает, когда человек берется не за свое дело. Я сочувствую Славе, он талантливый певец, музыкант — и он должен заниматься тем, чем он занимается лучше. Каждый должен заниматься своим делом. Когда у вас или у кого-то из вашей семьи проблемы со здоровьем, вы же не доверите лечение непрофессионалу.В Вы же хотите найти наиболее квалифицированногоВ человека, чтобы лечил", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению Ляшко политик – это профессия. Он считает, что на них учатся и их учит жизнь. По мнению бывшего народного депутата политика — это такая же работа, как у врача, учителя, крестьянина, доярки, шахтера.

Напомним, что вчера, 11 июня, Ваканчук рассказал, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий.


Поделиться

Читайте также:
 
Twitter заблокировал большое количество аккаунтов из Китая, России и Турции: стала известна причина Жена Владимира Зеленского сдала положительный тест на коронавирус: официальная информация PlayStation 5 представлена официально: что нужно знать о новинке С 15 июня несколько стран открывают свои границы для украинцев: представлен список
Проишествия
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив