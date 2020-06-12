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ГБР пришло с обыском к министру времен Порошенко: что известно

Сегодня утром, 12 июня, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском к бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

ГБР пришло с обыском к министру времен Порошенко: что известно

По словам самого Омеляна причиной обыска называется решение суда в отношении бывших владельцев дома, где на данный момент проживает сам экс-министр и его семья. Об этом бывший чиновник написал на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"06:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском.ВВ Вроде бы (причина для обыска -ВВ Ред.) решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал Омелян.

"Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году. Формально никаких обвинений в меня нет, ничего изъято не было", - добавил со временем бывший министр.

Омелян добавил, что это все дело рук президента Владимира Зеленского. Он считает, что это месть бывшим оппонентам и он не намерен молчать.

На данный момент в ГБР никак не прокомментировали этот обыск.

Ранее мы сообщали, что высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке.


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