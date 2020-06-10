11:27 10.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно сколько МВФ даст денег Украине: куда они пойдут

Вчера, девятого июня, Украина официально получила одобрение кредитной программы от Международного валютного фонда. Наша страна должна в общей сложности получить пять миллиардов долларов.

Стало известно сколько МВФ даст денег Украине: куда они пойдут

Премьер Украины Денис Шмыгаль когда Украина должна получить первый транш от МВФ. Он отметил, что первые деньги страна должна получить уже в этом месяце речь идет о 2,1 млрд долларов.

"Зеленый свет" от Международного валютного фонда подтверждает ответственность власти, в частности нашего правительства по выполнению своих обязательств перед международными партнерами, а также приверженность системным изменениям в стране", - написал премьер-министр в своем телеграм канале.

Об этом пишет УРА-Информ.

Он отметил, что благодаря этому страна сможет двигаться вперед в вопросах сотрудничества с МВФ, Европейским Союзом и другими международными партнерами. Он также рассказал на что пойдут эти деньги, они будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям.

Ранее отмечалось, что Международный валютный фонд должен выделить Украине около восьми миллиардов долларов.


  
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