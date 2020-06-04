14:21 04.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда состоится новая встреча лидеров Нормандской четверки: стала известна предполагаемая дата

Новая встреча лидеров Нормандской четверки может состояться еще в этом году. Она может пройти в столице Германии Берлине.

Когда состоится новая встреча лидеров Нормандской четверки: стала известна предполагаемая дата

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что уверен в том, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и Российской Федерации пройдет в 2020 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств из Германии, Франции, Украины и России", - заявил он в интервью немецкой медиагруппе Funke.В 

Ермак отметил, что переговоры с Российской Федерацией продолжаются, но в некоторых вопросах они очень тяжелые. В Руководитель Офиса Президента Украины отметил, что в Париже стороны договорились прекратить огонь, однако этого в итоге так и не произошло.

Также Ермак рассказал, что руководство страны приняло полностью прекратило пропуск людей на пяти КПВВ на Востоке страны из-за того, что не известно точное количество людей, которые заразились коронавирусной инфекцией на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Российская Федерация намерена нанести еще один удар по Украине. Россия намерена в ближайшие два года создать несколько фильмов о Донбассе и показать, что там идет гражданская война.


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