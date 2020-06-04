Депутаты назначили еще одного министра: кто получил должность

Так 263 голосами "за" Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики. Это назначение проходило в Верховной Раде по сокращенной процедуре.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Перед голосованием за нового министра глава Правительства Денис Шмыгаль отметил, что на поддержку культуры в Украине запланировано 1,5 миллиарда гривен после экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

"Культура - элемент, который цементирует страну и обществу. В Украине культура - это один миллион человек, они формируют около 4% ВПП. Но их вклад намного больше. Культурная сфера формирует ДНК украинцев. Мы не должны делить украинцев на патриотов и предателей. Мы должны продолжить финансирование", - сказал сам Александр Ткаченко.

Также он отметил, что реальная цифра, которая нужна на украинскую культуру это три-четыре миллиарда гривен. Ранее Ткаченко занимал должность руководителя 1+1В media, после чего стал народным депутатом Украины.

Напомним, что сегодня депутаты также проголосовали за назначение Ольги Стефанишин на должность вице-премьера по европейской интеграции. В