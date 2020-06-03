Украинские депутаты поедут на Парад победы в Москву: стало известно, кто именно

Похоже, что Украина все-таки будет представлена на параде в Москве в честь 75-й годовщины Победы, который должен состояться 24 июня несмотря на большое количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом, как в самой Москве, так и по всей Российской Федерации.
По традиции в Москву в очередной раз отправится народный депутат от партии "Оппозиционная платформа За Жизнь" Виктор Медведчук. Там он наверняка встретится со своим кумом Владимиром Путиным. На данный момент не известно отправится в Москву Медведчук один или целая делегация от "Оппозиционной платформы За Жизнь".
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.
"Сейчас решается, поедет он сам или с делегацией от партии ОПЗЖ. Также там у него должна состоятся встреча с Путиным на которой будет поднят украинский кейс. Тему с парадом Победы в Москве хотят использовать для пиара партии ОПЗЖ под местные выборы именно на Юго-Востоке", - отмечает источник.
Напомним, что последний раз депутаты от ОПЗЖ ездили в Москву на переговоры с Российской Федерацией в марте. Тогда в Верховной Раде отмечали, что это была частная поездка депутатов и они выступали от всего имени, а не представляли украинскую сторону и Парламент.