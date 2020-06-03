Украинские депутаты поедут на Парад победы в Москву: стало известно, кто именно

По традиции в Москву в очередной раз отправится народный депутат от партии "Оппозиционная платформа За Жизнь" Виктор Медведчук. Там он наверняка встретится со своим кумом Владимиром Путиным. На данный момент не известно отправится в Москву Медведчук один или целая делегация от "Оппозиционной платформы За Жизнь".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Сейчас решается, поедет он сам или с делегацией от партии ОПЗЖ. Также там у него должна состоятся встреча с Путиным на которой будет поднят украинский кейс. Тему с парадом Победы в Москве хотят использовать для пиара партии ОПЗЖ под местные выборы именно на Юго-Востоке", - отмечает источник.

Напомним, что последний раз депутаты от ОПЗЖ ездили в Москву на переговоры с Российской Федерацией в марте. Тогда в Верховной Раде отмечали, что это была частная поездка депутатов и они выступали от всего имени, а не представляли украинскую сторону и Парламент.