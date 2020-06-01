14:39 01.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244940:labazovych

Зеленский прокомментировал скандал с Порошенко - это не приоритет

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением по поводу ситуации с публикаций аудиозаписей разговоров бывшего главы государства Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом в период 2015-2016 годов.

Зеленский прокомментировал скандал с Порошенко - это не приоритет

Действующий президент отметил, что не хочет, чтобы Украину использовали в политических играх перед президентскими выборами в США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Telegraph.

"Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом", - заявил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что не причастен к утечке этой информации. Зеленский добавил, что его в большей степени интересует не сам разговор Порошенко с Байденом, а то как могли подслушивать президента в его администрации.

"Смотрите, я ничего не знаю о деталях этой договоренности. Было она достигнута, не достигнута, была ли она вообще. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать в Офисе президента Украины", - добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский принял итоговое решение по судьбе Арсена Авакова.


Поделиться

Читайте также:
 
Бельгийский принц извинился за свое поведение: он действовал безответственно Я бы отложил поход в бассейн или спортивный зал - инфекционист Украина в Берлине проведет переговоры по Донбассу: кто будет представлен Microsoft увольняет журналистов: их заменит искусственный интеллект
Проишествия
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив