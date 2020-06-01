Зеленский прокомментировал скандал с Порошенко - это не приоритет

Действующий президент отметил, что не хочет, чтобы Украину использовали в политических играх перед президентскими выборами в США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Telegraph.

"Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом", - заявил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что не причастен к утечке этой информации. Зеленский добавил, что его в большей степени интересует не сам разговор Порошенко с Байденом, а то как могли подслушивать президента в его администрации.

"Смотрите, я ничего не знаю о деталях этой договоренности. Было она достигнута, не достигнута, была ли она вообще. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать в Офисе президента Украины", - добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский принял итоговое решение по судьбе Арсена Авакова.