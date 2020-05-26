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Саакашвили: Зеленский пошел на очень рискованный шаг

ГлаваВ исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили прокомментировал сое назначение на эту должность.

Саакашвили: Зеленский пошел на очень рискованный шаг

Он отметил, что имел несколько встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Саакашвили отметил, что Зеленский рисковал этим назначением, ведь ему советовали не делать этого.

"Президент действительно хочет изменений, иначе бы он меня не назначил. С его стороны это был рискованный шаг, потому что все советовали против этого. Вчера мы заходили в соседнее кафе, и они сказали, что у них недавно было застолье таможенников, и они говорили: "Давай хоть в последний раз за стол сядем, потому что Саакашвили будут поручать реформы таможни, и скоро не за что будет жрать", - цитирует Саакашвили УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

Также Саакашвили добавил, что его назначение сможет помешать чиновникам наживаться из государственного бюджета. Он отметил, что со своим назначением много людей увидели опасность, что могут быть отделены от кормушки.

Ранее Саакашвили рассказал о главных достижениях Зеленского в первым год на должности президента Украины.


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