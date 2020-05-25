10:44 25.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244833:labazovych

Притула рассказал, будет ли он баллотироваться на выборах мэра Киева

Известный телеведущий Сергей Притула прокомментировал информацию о том, что он может баллотироваться на должность мэра города Киев.

Притула рассказал, будет ли он баллотироваться на выборах мэра Киева

Он отметил, что на данный момент еще до конца не определился со своим решение. Он отметил, что этот вопрос нужно рассматривать более комплексно.

"Давайте не путать амбиции с реалиями. Потому, что должность Киевского городского головы - это очень круто и очень почетно, и очень ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы", - цитирует Притулу УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что нужно очень серьезно обдумать это решение и понимать, как как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете.

"Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что "да" или говорить, что категорически "нет", - отметил Притула.

Он добавил, что ему на данный момент нужно многое надо обдумать и взвесить.

Напомним, что по последним опросах Притула занимает вторую строчку в борьбе за место мэра Киева.


Поделиться

Читайте также:
 
Плитка для ванной комнаты: нюансы выбора Уже более 21 000: в Украине число случаев коронавируса преодолело очередной барьер В каких странах украинцы смогут отдохнуть этим летом: представлен список и требования Плохие новости для украинцев: коронавирус не отступает, спада нет
Проишествия
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив