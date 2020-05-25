Притула рассказал, будет ли он баллотироваться на выборах мэра Киева

Он отметил, что на данный момент еще до конца не определился со своим решение. Он отметил, что этот вопрос нужно рассматривать более комплексно.

"Давайте не путать амбиции с реалиями. Потому, что должность Киевского городского головы - это очень круто и очень почетно, и очень ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы", - цитирует Притулу УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил, что нужно очень серьезно обдумать это решение и понимать, как как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете.

"Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что "да" или говорить, что категорически "нет", - отметил Притула.

Он добавил, что ему на данный момент нужно многое надо обдумать и взвесить.

Напомним, что по последним опросах Притула занимает вторую строчку в борьбе за место мэра Киева.