Тимошенко попала в очередной скандал: стало известно, почему она пропустила важное заседание ВР

Украинский политик пропустила внеочередное заседание Верховной Рады седьмого мая, при этом она была замечена на отдыхе во Львовской области вВВ комплексе Edem Resort Medical & Spa. Стоить отметить, что народные депутаты седьмого мая принимали решение в том числе и об увеличении заработной платы медицинским сотрудникам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на проект "Схемы: коррупция в деталях".

По данным расследования журналистов в комплексе Edem Resort Medical & Spa, который расположен в селе Стрелки Львовской области, Юлия Тимошенко находилась также со своим охранником и личным водителем. Также, скорее всего, там находился и другой депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко. Его автомобиль марки Lexus был замечен возле отеля.

Сама Юлия Тимошенко не захотела комментировать свой отдых в комплексе Edem Resort Medical & Spa. В тоже время Сергей Власенко отметил, что ничего не подтверждает и не опровергает по этому вопросу.

Ранее мы сообщали, что Тимошенко получила миллионы долларов от американской фирмы Reid, Collins, Tsai LLP.