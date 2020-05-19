Потому что это мегаскандал: что возмутило депутата "Слуги Народа"

Напомним, что сегодня, 19 мая, на специальной пресс-конференции внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал предполагаемою аудиозаписи разговоров между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и Порошенко.

Ирина Верещук отметила, что будет поднимать вопрос этих пленок на заседании фракции "Слуна Народа", которое должно состояться сегодня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Это абсолютно неправильно, если мы не отреагируем. Мы видим кричащие факты, если это факты. Мы видим пленки, которые могут свидетельствовать о том, что Порошенко находился под внешним влиянием, когда согласовывал действия, которые имели катастрофические действия, что имели последствия для целого общества", - отметила депутат.

Она отметила, что речь идет о тарифах на коммунальные услуги. Она добавила. Что нужно создавать временную следственную комиссию и ожидает действий правоохранительных органов.

"Потому что это мегаскандал", - добавила Ирина Верещук.

Среди прочего на пленках слышно, как предполагаемо, Порошенко поднял тарифы на 100 %, хотя в МВФ требовали на 75 %.