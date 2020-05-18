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Кличко подтвердил создание новой политической силы: кто туда войдет

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о намерении создать новую политическую силу под местные выборы, которые должны пройти в Украине осенью.

Кличко подтвердил создание новой политической силы: кто туда войдет

Виталий Кличко в эфире телеканала ICTV подтвердил информацию о том, что он действительно ведет переговоры по поводу создания политической партии при участии мэров других украинских городов.

"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", - цитирует Кличко Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Первым о создании партии мэров завил городской голова ЧеркассВ Анатолий Бондаренко. Он отмечал, что разговоры о создании такой партии под местные выборы идут и вполне возможно, что в Украине появится новая политическая сила.

Напомним, что сам Кличко по результатам последних опросов имеет весьма неплохие шансы остаться мэром столицы. Он почти в четыре раза опережает своего ближайшего конкурента.


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