14:49 18.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что с санкциями против России: продлят ли их

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями в экономическом плане Российская Федерация хотела, чтобы Европейский Союз снял против нее санкции за аннексию Крыма.

Что с санкциями против России: продлят ли их

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что осень санкции против России Европейский Союз должен снова продлить. Риск не возобновления санкций глава МИД оценил, как контролированный риск.

"Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия - это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права. Конечно, с осени опять начнутся стенания и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продлением санкций возникает вопрос: стоит ли их продлевать, эффективны они, или нет", - цитирует Кулебу УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Также Кулеба добавил, что перед каждым пересмотром санкций начинается борьба каждой из сторон. При этом он отметил, что уже все втянулись в этот процесс и есть итоговое понимание, что происходит.

Ранее мы сообщали, что президент Белоруссии снова остался недоволен действиями Российской Федерации.


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