15:02 14.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, что будет с непродовольственными рынками

Сегодня, 14 мая, состоялось очередное совещании по противодействию распространения коронавируса в Украине. На нем обсуждался вопрос открытия непродовольственных рынков в стране.

Зеленский рассказал, что будет с непродовольственными рынками

Президент Владимир Зеленский поддержал решение открыть такие рынки, учитывая то, что магазины непродовольственных товаров уже разрешено открыт.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения" – заявил президент Украины.

Зеленскому также доложили информацию о том, что среди лидеров по количеству новых подтвержденных случаев коронавирусной Черновицкая область и город Киев. За минувшие 24 часа в Украине впервые количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни - 427 и 422 соответственно.В 

Ранее мы сообщали, что с 22 мая в стране должен начаться второй этап выхода из карантина.


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