Зеленский обратился с важным посланием: что сказал президент

Глава государства записал обращение возле села Пивневка, где в декабре 1942 года начали выгонять гитлеровских оккупантов с украинской земли. ВВ Зеленский отметил, что в этот день страна отдает дань уважения тем, кто защищал мир и Украину от нацизма.

Об этом пишет Ура-Информ.

"В этот день Украина вместе со всем миром говорит: Never again. Никогда снова. Сегодня это два самых важных слова для истории человечества и его будущего. И они не могут стать просто формальностью", - заявил Зеленский.

Он отметил, что за время войны погиб каждый пятый украинцев, то есть около восьми миллионов человек.

"Миллионы искалеченных судеб. Миллионы шрамов на земле в виде могил. Миллионы детей, которые больше не услышат родительскую сказку перед сном. Миллионы матерей, которые больше не обнимут своих сыновей", - добавил президент.

Также он процитировал несколько воспоминаний тех, кто пережил Вторую мировую войну.

Ранее стала известна зарплата Зеленского за первый год на должности президента.