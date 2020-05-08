08:45 08.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244628:labazovych

Украину надо вытаскивать из болота - Саакашвили рассказал, кто может это сделать

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал свое назначение на должность председателя Исполнительного комитета реформ.

Украину надо вытаскивать из болота - Саакашвили рассказал, кто может это сделать

Вчера президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Саакашвили на соответствующую должность. В Политик отметил, что у него состоялась встреча с президентом и ему понравился настрой главы государства.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей", - написал Саакашвили.

Также украинский политик добавил, что Украина сейчас находится в болоте и вывести из этого состояния страну может только Владимир Зеленский.

"Украину надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является)", - добавил Саакашвили.

Также он отметил, что у Зеленского есть амбиции, чтобы стать человеком, который что-то сделал для украинского народа.

Ранее сообщалось, что Саакашвили мог занять должность советника Зеленского.


Поделиться

Читайте также:
 
Стоит ли покупать биткоин и как это сделать Юридические услуги при дтп: о чем нужно знать и куда обращаться Системы хранения: шкаф-купе и гардеробная Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей по всему миру: США выступили с резкими словами
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив