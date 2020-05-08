Украину надо вытаскивать из болота - Саакашвили рассказал, кто может это сделать

Вчера президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Саакашвили на соответствующую должность. В Политик отметил, что у него состоялась встреча с президентом и ему понравился настрой главы государства.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей", - написал Саакашвили.

Также украинский политик добавил, что Украина сейчас находится в болоте и вывести из этого состояния страну может только Владимир Зеленский.

"Украину надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является)", - добавил Саакашвили.

Также он отметил, что у Зеленского есть амбиции, чтобы стать человеком, который что-то сделал для украинского народа.

Ранее сообщалось, что Саакашвили мог занять должность советника Зеленского.