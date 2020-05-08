Очередной скандал со "Слугой Народа": чем на этот раз "отличился" соратник Зеленского

Пару лет назад народный депутат от президентской партии решил подать документы на румынское гражданство. В 2017 Дубинский решил использоваться возможностью получить гражданство по упрощенной процедурой с помощью румынских корней. Однако Александр решил не сам их искать, а обратился к фирме, которая сама "находит" такие корни.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на расследовании журналистов "Следствие.Инфо".

Чтобы "найти" румынские корни нужно заплатить в районе пят-шести тысяч евро. Интересно, что последние документы Дубинский отправлял совсем недавно, уже когда находился в статусе народного депутата Украины.

По закону Украины второе гражданство означает автоматическое лишение депутата его мандата. Журналистам на данный момент неизвестно, получил ли Дубинский гражданство Румынии.

Напомним, что Румыния входит в Европейский союз и ее паспорт имеет большое количество привилегий, в том числе для введения бизнеса в Европе, получения виз в США и Канаду и множество другого.

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