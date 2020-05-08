14:35 08.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244639:labazovych

Очередной скандал со "Слугой Народа": чем на этот раз "отличился" соратник Зеленского

Не успел затихнуть скандал вокруг ресторана "Велюр" народного депутата Николая Тищенко, так в неприятную ситуацию попал другой представитель партии "Слуга Народа" Александр Дубинский.

Очередной скандал со

Пару лет назад народный депутат от президентской партии решил подать документы на румынское гражданство. В 2017 Дубинский решил использоваться возможностью получить гражданство по упрощенной процедурой с помощью румынских корней. Однако Александр решил не сам их искать, а обратился к фирме, которая сама "находит" такие корни.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на расследовании журналистов "Следствие.Инфо".

Чтобы "найти" румынские корни нужно заплатить в районе пят-шести тысяч евро. Интересно, что последние документы Дубинский отправлял совсем недавно, уже когда находился в статусе народного депутата Украины.

По закону Украины второе гражданство означает автоматическое лишение депутата его мандата. Журналистам на данный момент неизвестно, получил ли Дубинский гражданство Румынии.

Напомним, что Румыния входит в Европейский союз и ее паспорт имеет большое количество привилегий, в том числе для введения бизнеса в Европе, получения виз в США и Канаду и множество другого.

Ранее стала известна новая должность Михаила Саакашвили.В 


Поделиться

Читайте также:

  • Соломенский районный суд города Киева открыл производство к депутату Верховной рады Александру Дубинскому. Дело по иску Национального банка Украины открыто о защите деловой репутации центрального банка.
 
Секс и коронавирус, стоит ли опасаться: новое исследование ученых В Киеве рекордное количество смертей от коронавируса - Кличко Очередные проблемы HTC: что происходит с известным производителем смартфонов Когда в Украине откроют детские садики: новую информацию рассказал Ляшко
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив