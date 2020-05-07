Шмыгаль анонсировал большое количестве новых должностей в Кабмине: что нужно знать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на протяжении двух недель ввести в каждом министерстве новую должность. В ближайшее время каждое министерство получил заместителя министра по вопросам цифрового развития.

Об этом сообщает Ура-Информ.

"Сегодня провел совещание по вопросам цифровой трансформации. Сейчас возрастает актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах. Автоматизация - это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям", - написал Шмыгаль на своей странице в Телеграме.

Он также добавил, что на протяжении двух недель должны быть сформированы новые должности, а на протяжении месяца каждое министерство должно представить кандидатов на эти должности.

Премьер-министр считает, что без применения цифровых технологий не возможны реформы ни в одной сфере.

"Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта" – добавил Шмыгаль.

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