10:35 07.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Нужно начать массовое тестирование на коронавирус: Порошенко рассказал, как победить болезнь

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" ПетрВ Порошенко рассказал свое мнение по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

Нужно начать массовое тестирование на коронавирус: Порошенко рассказал, как победить болезнь

Порошенко считает, что нужно проводить массовое тестирование по стране, иначе карантин ничего не даст не только в распространении инфекции, но и будет губительным для украинской экономики.

"Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания - о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом", - цитирует Порошенко Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

Он отметил, что найдены две автоматические лаборатории, которые могут разместить Черновицкой, или Тернопольской, или Ивано-Франковсой области. Это поможет делать больше тестов.

"Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая - это тесты. Вторая - это тесты. И третья - это тесты", - отметил Порошенко.

Он считаете, что нужно перейти на масштабное тестирование и полностью изолировать людей, которые сдали положительный тест.

Ранее мы сообщали, что в Украине больше 13 500 подтвержденных случаев COVID-19.


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