Нужно начать массовое тестирование на коронавирус: Порошенко рассказал, как победить болезнь

Порошенко считает, что нужно проводить массовое тестирование по стране, иначе карантин ничего не даст не только в распространении инфекции, но и будет губительным для украинской экономики.

"Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания - о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом", - цитирует Порошенко Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

Он отметил, что найдены две автоматические лаборатории, которые могут разместить Черновицкой, или Тернопольской, или Ивано-Франковсой области. Это поможет делать больше тестов.

"Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая - это тесты. Вторая - это тесты. И третья - это тесты", - отметил Порошенко.

Он считаете, что нужно перейти на масштабное тестирование и полностью изолировать людей, которые сдали положительный тест.

Ранее мы сообщали, что в Украине больше 13 500 подтвержденных случаев COVID-19.